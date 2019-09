Campionato di promozione

Pescatori Ostia, Marzi: “Dispiace per la sconfitta, lavoreremo per il derby con il Palocco”

Esordio in salita per gli Squali del Borghetto. Vince l'Indomita Pomezia in casa. La reazione non basta. Il pari di Marzi accorcia momentaneamente le distanze. Domenica derby a Ostia