Il fatto

Pomezia, rogo in una stalla: morte cinque capre foto

Doppio intervento della Protezione Civile "Echo Pomezia" in via Macchiozza e via dei Frassini









Pomezia – Mattinata di paura a Pomezia, dove un incendio si è sviluppato in un terreno in via della Macchiozza. A prendere fuoco sterpaglie e piante secche. Le fiamme, spinte del vento, hanno poi raggiunto una stalla, uccidendo cinque caprette. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Protezione Civile "Echo Pomezia", i Vigili del Fuoco di Pomezia e di Marino, e il Nucleo Operativo Antica Lavinium di Albano. L'intervento è iniziato intorno alle ore 12.45 e si è concluso cinque ore dopo, poco prima delle ore 18.





Poi, un altro intervento della Protezione Civile “Echo Pomezia”, questa volta in via dei Frassini, dove un privato bruciava le potature. Le fiamme sono nate dal canalone; il tempestivo intervento degli uomini della Protezione Civile ha evitato l’ulteriore propagarsi del rogo. (Il Faro online)