Virtus Ostia Parco Leonardo, Mister Sio: “Ce la giocheremo con tutti”

Ostia – Dopo un anno all’Olimpus Parco Leonardo, Daniel Sio è tornato alla Virtus Ostia. Già tecnico dell’Under 18 lidense due stagioni fa, il mister siederà quest’anno sulla panchina della prima squadra.

Una formazione costruita per lottare per il vertice. Una scelta facile quella di tornare: “Conosco l’ambiente ed il presidente, quindi non è stato difficile accettare la proposta della Virtus”. Guardando al campionato, Daniel Sio conferma le ambizioni professate sia dal presidente Dell’Oste che dal direttore sportivo Di Pierno: “I giocatori ci sono e puntiamo a fare qualcosa di importante. Il campionato, però, non sarà facile, ma noi ci proveremo fino in fondo”.

Anche passando al campo il tecnico ha le idee chiare: “Ce la giocheremo con tutti. Cerco sempre di trasmettere ai ragazzi questa mentalità. Anche lo scorso anno all’Olimpus Parco Leonardo eravamo una squadra nuova, eppure abbiamo sfiorato una grande impresa. La rosa c’è, ci sono giovani e senior. Il Presidente non si è tirato indietro in fase di mercato e la squadra è competitiva”.

(Il Faro on line)