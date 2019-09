Cerveteri, al via la due giorni “Erbacce e Dintorni 2019”

Cerveteri – Una nuova iniziativa a Cerveteri. L’Assessorato alle Politiche Culturali insieme all’Associazione SemiLune, organizza nel Centro Storico Cittadino “Erbacce e Dintorni”, evento nato dall’omonimo gruppo social con circa 60mila iscritti, due giornate di mostre, incontri, corsi, laboratori, percorsi gastronomici, musica e spettacoli per far conoscere le piante spontanee a grandi e piccini, ma soprattutto per rinnovare l’impegno nella salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità.

Corsi, laboratori, escursioni, degustazioni e conferenze legati a queste tematiche, ma anche momenti di spettacolo ed intrattenimento. Fiore all’occhiello sarà una mostra mercato di prodotti naturali ed artigianali, che permetterà di conoscere ed apprezzare il lavoro di tante persone che mettono ogni giorno il proprio lavoro e la propria maestria al servizio di un’economia sana e rispettosa dell’ambiente.

Sarà allestita una postazione permanente per lo scambio di semi, piantine e talee in collaborazione con gli “Amici dell’Orto2” ed altri gruppi ed associazioni che da sempre sostengono l’evento: salviamo la biodiversità e la Natura, le Erbacce ed i loro amici stanno con le Api!

“Terminati i tanti, straordinari eventi dell’Estate Caerite, proseguono gli appuntamenti culturali nel Centro Storico di Cerveteri – ha dichiarato Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – “Erbacce e Dintorni” è un’iniziativa che siamo certi riscuoterà un grande successo e una grande presenza di pubblico. Sono davvero numerosi infatti gli appassionati e le persone interessate da queste tematiche, estremamente vaste e sempre di grande attualità. Vi aspettiamo nella nostra città, sabato 14 e domenica 15 settembre”.

Tutte le informazioni e il programma dettagliato sono disponibili visitando l’evento social “Erbacce & Dintorni 2019 – Erbacce per le api”.

