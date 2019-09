Cini: “Nuovo intervento di pulizia straordinaria sulla spiaggia di Coccia di Morto”

Fiumicino – “Una nuova pulizia straordinaria della spiaggia di Coccia di Morto è stata effettuata questa mattina dall’Assessorato all’Ambiente”. Lo dichiara l’assessore all’Ambiente Roberto Cini.

“L’intervento – spiega – rientra nelle pulizie che si fanno con i fondi dell’area di riserva, di cui il Comune di Fiumicino è destinatario in quota parte. I rifiuti, per lo più provenienti dal fiume Tevere e trascinati su questo tratto di litorale dalle correnti marine, vengono raccolti a mano. In questo modo si ridona splendore a una delle spiagge più belle del nostro Comune, che si trova alle spalle dell’area naturalistica della pineta di Coccia di Morto”.

(Il Faro online)