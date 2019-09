Latina estate, tutto pronto per “Donna, l’apparenza inganna”

Latina -Domani sera sul palco dell’Arena Cambellotti, nell’ambito della rassegna estiva “Latina Estate – Un mare di eventi”, il Laboratorio teatrale PALCO 19 diretto da Simona Serino porterà in scena lo spettacolo “Donna, l’apparenza inganna”.

Appositamente cucito su misura dalla regista Serino su 15 donne e un uomo, la pièce dà spazio alla voce femminile attraverso collage di situazioni e famose citazioni che vanno da Stefano Benni a Paola Cortellesi, da Gaber alla Fallaci passando per Nicolaj e Celestini, fino alla poetessa Gioconda Belli, che valorizzano le personalità e le capacità delle interpreti, tra i 23 e i 75 anni di età, e che restituiscono allo spettatore il paradosso dell’essere donna in questo periodo storico.

“Abbiamo voluto proporre la performance – spiega Simona Serino – perché abbiamo ricevuto moltissime richieste da chi lo aveva apprezzato nelle precedenti date e da chi voleva vederlo sulla scia del passaparola. Ringrazio la danzatrice Michela Tiero che a maggio ha creato la coreografia finale, omaggiandoci della sua personale esibizione. È il nostro spettacolo più replicato, forse perché proponiamo un’ora e mezza di sorrisi e riflessioni su quello che ogni donna sente e, per puro spirito di sopravvivenza, poi vive.”

“La scelta dei testi si è basata sulle sfaccettature psicologiche di noi donne, chiamate a indossare maschere diverse ogni giorno per rispettare i ruoli sociali al pari delle aspettative che noi stesse ci imponiamo, fino a cambiare la nostra essenza in nome di una più tranquilla e generale approvazione. In linea con la poetica della nostra scuola – conclude la direttrice artistica di PALCO 19 – riteniamo che la chiave per la serenità stia nell’ironia, nell’imparare a scherzare sulle ossessioni, le paure, le profonde contraddizioni e i desideri più intimi di ciascuna di noi.”

L’appuntamento è per domani, giovedì 12 settembre, alle ore 21.00. Gli spettacoli di PALCO 19 torneranno poi in altre tre date sul palco dell’Arena del Museo Cambellotti: il 20 settembre con “Il Piccolo Principe”, il 22 settembre con “Politically scorrect” e il 26 settembre con “Psicosi delle 4 e 48”.

(Il Faro on line)