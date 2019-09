“Mi salvo la pelle”, il 13 settembre visite dermatologiche gratuite a Fiumicino

Fiumicino – Si terrà venerdì 13 settembre dalle ore 14.30 alle 17.30 presso il “Sotto le stelle” in via del Faro a Fiumicino l’evento “Mi salvo la pelle on the beach” organizzato dall’Associazione MelaVivo in collaborazione con la Lilt Roma – Lega italiana lotta ai tumori e con la Croce Rossa Italiana comitato Fiumicino e patrocinato dal Comune di Fiumicino.

Durante questa giornata di prevenzione sulle malattie dermatologiche, a cui parteciperanno il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca e l’assessore ai Servizi sociali Anna Maria Anselmi, si effettueranno visite dermatologiche gratuite e si daranno consigli su come proteggersi correttamente dal sole.

“Come Amministrazione comunale – spiega Anselmi – vogliamo mantenere alta l’attenzione sulla salute dei nostri concittadini. Uno sguardo vigile e costante attraverso discussioni, convegni e dibattiti ma anche attraverso fatti concreti e azioni, a favore di un principio fondamentale: la prevenzione. Ecco perché abbiamo concesso molto volentieri il patrocinio a questa iniziativa. In nome di una filosofia di sensibilizzazione, informazione e salvaguardia della salute a 360°. Non dobbiamo distogliere l’attenzione nemmeno un secondo. La salute e la prevenzione sono tematiche delicate e molto importanti. Per questo invito tutti a partecipare all’appuntamento di venerdì 13 settembre. Ringrazio – conclude – l’Associazione MelaVivo per avere organizzato questa giornata e per mantenere sempre alta l’attenzione sulla Salute e più in particolare sulla prevenzione”.

Per prenotare la visita gratuita è necessario telefonare al numero 3388927775, tutti i giorni dalle 17 alle 19.

(Il Faro online)