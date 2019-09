Michael Schumacher a Parigi, fonti stampa francese: “Sarebbe cosciente”

Il Faro on line – Continua febbrile il via vai di medici e infermieri al primo piano dell’edificio D dell’ospedale parigino Georges Pompidou, dove da lunedì è ricoverato Michael Schumacher per una terapia probabilmente a base di cellule staminali.

Le Parisien, che ha dato la notizia dell’arrivo dell’ex pilota nella capitale francese per primo, cita ancora proprie fonti per confermare che Schumi probabilmente è ripartito stamattina, solo con programma rispettato. E attribuisce frasi “rubate” al personale sanitario che si alterna al suo capezzale: “sì – avrebbe detto a un collega una dottoressa del reparto di cardiologia uscendo – è nel mio reparto. E ti assicuro che è cosciente”.

La novità delle ultime ore – rivelano le fonti del Parisien – è stata la visita dell’amico di sempre, Jean Todt, che è arrivato alle 17:15 al Pompidou e si è trattenuto da Schumacher per 45 minuti. Ha poi lasciato l’istituto da una porta secondaria, senza farsi vedere da nessuno.

Fonte : ansa.it