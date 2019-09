Fiumicino – Alba di paura stamani sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia, dove un tir, intorno alle ore 06.30 circa, presso l’area di sosta “Il Pineto”, direzione Grosseto ha preso fuoco. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Cerveteri, con l’ausilio dell’autobotte 17 proveniente dal distaccamento dei pompieri di Civitavecchia. Ancora da accertare le cause che hanno innescato il rogo.

L’opera di spegnimento e bonifica si è protratta per più di un’ora a causa del carico, costituito da generi alimentari (non deperibili) e non (conserve di pomodoro; scatolami vari; saponi; detersivi ecc… probabile fornitura di supermercati) coinvolto dalle fiamme.

Si è reso necessario lo smassamento della merce per estinguere l’incendio ed impedire al fumo prodotto dalla combustione di creare problemi alla circolazione, comunque controllata dalla Polizia Stradale presente sul posto. Nessun ferito.

(Il Faro online)