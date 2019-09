Torrino C5, Cucunato: “Un girone di ferro. Onoreremo il campionato”

Il Faro on line – “Il Girone A della Serie C1 con corazzate e squadre attrezzate – commenta il presidente Cucunato – che per livello tecnico e qualità è paragonabile ad una Serie B. La nostra squadra – continua Cucunato – è giovane e può fare solo bene: il nostro obiettivo è divertirci e toglierci qualche soddisfazione, ma soprattutto valorizzare i tanti giovani che abbiamo in squadra”.

Per i ragazzi di Mister Caiazzo il sorteggio ha riservato un girone difficile e un inizio in salita, sia in campionato che in Coppa: “Questo però non deve cambiare la nostra filosofia e il nostro modo di giocare, abbiamo rispetto per tutti ma paura di nessuno, possiamo giocarcela sempre con tutte le squadre del girone anche se, almeno 4-5 compagini avranno una marcia in più, e sulla carta un organico di categoria superiore”. Dichiara il direttore sportivo Giagnoni. “Del resto – prosegue il dirigente romano, presente al sorteggio – il nostro dovrà essere un campionato da affrontare con umiltà, ma consapevoli del nostro valore, sia nei singoli, sia nel gruppo”.

“Adesso abbiamo ancora due settimane per prepararci – conclude Caiazzo – affronteremo i primi impegni con le amichevoli programmate cercando di fare minuti e recuperare gli acciaccati e gli infortunati per essere pronti alla prima contro il Cortina”.

“Siamo consapevoli di dover onorare al meglio il campionato – conclude il presidente Cucunato – il nostro progetto è di medio periodo e sono certo che questa squadra porterà in alto i colori del Torrino”.

