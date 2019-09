Pomezia – Al via il nuovo anno scolastico per gli studenti di Pomezia e Torvaianica. Numerosi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti al fine di aumentare la capienza degli edifici scolastici:

· realizzazione di due nuove aule presso la scuola primaria dell’istituto comprensivo “via della Tecnica” (plesso Don Bosco) e di tre nuovi spazi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche (aula informatica, aula multimediale e aula di sostegno), oltre alla realizzazione dei necessari servizi igienici;

· realizzazione di quattro nuove aule presso la scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo “via della Tecnica” (Marone); nello stesso plesso si sono conclusi anche importanti lavori di manutenzione straordinaria della palestra;

· creazione di nuovi spazi idonei allo svolgimento delle attività didattiche in piena autonomia del CPIA 7, presso l’ex asilo comunale sito in via Singen;

· lavori di efficientemento energetico sull’edificio della scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo Enea di Martin Pescatore (via Vinci);

· lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo della scuola secondaria di primo grado “Enea” (via Danimarca);

· impermeabilizzazione della copertura della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Pestalozzi (via Gran Bretagna);

· rifacimento dell’impianto elettrico della scuola primaria dell’istituto comprensivo Fabrizio De Andrè (plesso Castagnetta).

In fase di rinnovamento anche le infrastrutture scolastiche. In particolare:

· l’apertura di un nuovo centro cottura a via Dalla Chiesa, che va ad aggiungersi ai due già attivi in città, e garantirà che pasti caldi e della massima qualità arrivino sulle tavole dei nostri bambini;

· il rinnovamento della pavimentazione nella mensa del circolo didattico “Trilussa” e sistemazione dei servizi igienici interni al locale mensa;

· l’attivazione del progetto di videosorveglianza “Scuole Sicure”, che prevede l’installazione di telecamere di videosorveglianza nei pressi degli istituti superiori, drug test a disposizione della polizia locale in grado di rilevare l’assunzione di sostanze stupefacenti, ma soprattutto un’azione di sensibilizzazione all’interno delle scuole sugli effetti delle droghe.

Inoltre la scuola materna Sant’Andrea Uberto si prepara ad un importante intervento di miglioramento della sicurezza. Il Comune ha ottenuto un contributo di 212.058,74 euro per l’esecuzione di lavori di carattere edilizio finalizzati all’adeguamento tecnico-impiantistico e all’efficientamento energetico del plesso scolastico (ad esempio: installazione di controsoffitti, sostituzione di porte tagliafuoco, maniglioni antipanico e infissi, installazione di un impianto di illuminazione di sicurezza con lampade autoalimentate di emergenza).

Realizzati interventi straordinari di pulizia delle aree verdi, di derattizzazione e disinfestazione in tutti i plessi scolastici del territorio relativi alle scuole materne, primarie e secondarie di primo grado.

“Tutti gli interventi saranno conclusi prima dell’inizio delle lezioni – spiega il Sindaco Adriano Zuccalà che ha visitato alcuni plessi scolastici insieme all’Assessore Miriam Delvecchio – Nuove aule, nuovi laboratori, nuove mense, interventi di messa in sicurezza e pulizia garantiranno un buon inizio d’anno scolastico a studenti e docenti”.