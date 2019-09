Festa patronale di Dragona tra riti religiosi, musica e zumba

Dragona – Inizia oggi, giovedì 12 settembre, e si concluderà domenica 15 la festa patronale dedicata a “Santa Maria Regina dei Martiri” organizzata dalla parrocchia in via Carlo Casini 282. Con il supporto tecnico artistico di A.P. Show di Alessandro Perrone, sarà una festa fatta non solo di riti religiosi ma anche di tanta buona musica, stand commerciali e enogastronomici e lezioni gratuite di zumba.

I momenti della preghiera per tutti i fedeli, saranno sempre alle 17.45 di questo pomeriggio, di venerdì 13 e di sabato 14 settembre, con il Santo Rosario e le preghiere alla Madonna, e in questi stessi giorni alle 18.30, si svolgerà la Santa Messa nella chiesa di “Santa Maria Regina dei Martiri”.

Domenica 15 settembre alle 17 si svolgerà la processione per le vie di Dragona con il simulacro della Madonna e alle 18.30 la Santa Messa, che sarà celebrata da Sua Ecc.za Mons. Gianrico Ruzza, Vescovo ausiliare di Roma per il Settore Sud, e concelebrata da Padre Milton Zonta, SDS Superiore Generale dei Padri Salvatoriani.

Questa festa di lunga tradizione, viene poi animata con stand gastronomici aperti ogni giorno dalle ore 20.00 (mentre gli stand di oggettistica e artigianato aprono alle ore 17), e tanti spettacoli di intrattenimento per tutta la famiglia: dalla danza sportiva, ai concerti di musica cristiana e di musica leggera, infine spettacoli di cabaret.

In particolare segnaliamo alle 18 ogni giorno l’esibizione di “Zumba con Noi”, con un team di maestri che coinvolgerà il pubblico con la danza sportiva più amata degli ultimi anni. Alle ore 21.00 di stasera, da non perdere, il suggestivo spettacolo di Musica Cristiana con la band di Roberto Marcucci ed Erika Provinzano.

Venerdì 13 alle ore 21.00, lo spettacolo serale sarà invece affidato al concerto di “Studio 4”. Ospiti speciali della serata anche gli “Effetti Collaterali”. Sabato 14 dalle 21, sarà possibile cantare con il karaoke di Francesca e DJ set con musica anni ’70 e ’80 e domenica gran finale alle ore 21.00 con lo spettacolo degli Odissey, la tribute band dei Pooh.