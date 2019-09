Fiumicino, grande festa al Mercato Coperto per il primo “Festival della Pizza a portafoglio”

Fiumicino – Al Mercato Coperto di via degli Orti 24, angolo via del Serbatoio, a Fiumicino, è in arrivo il primo “Festival della Pizza a portafoglio”, che si terrà domenica 29 settembre a partire dalle ore 18:30.

La cosiddetta “pizza a portafoglio” nasce dall’incontro fra la tradizionale cucina napoletana – che non ha bisogno di presentazioni – ed il più moderno concetto di “street food”: il risultato è una pizza “ripiegata” (a portafoglio, per l’appunto) che è possibile gustare in tutta comodità.

All’interno del mercato, dunque, si potrà assistere alla preparazione di questa deliziosa specialità (lievitata 48 ore) ad opera del grande Zazà, il Vice Campione Mondiale, che si servirà di speciali forni fatti arrivare direttamente da Napoli.

All’esterno, invece, si potrà godere della musica di Marco Croce, un cantante che ama definirsi un “romano de Roma dall’anima soul” e che offrirà ai suoi spettatori un vastissimo repertorio musicale (da Baglioni a Ray Charles, da Elton John a De Gregori).

Sarà, quindi, una domenica sera all’insegna del divertimento, della buona musica ma, soprattutto, dell’ottimo cibo.

(Il Faro Online)