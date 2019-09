Latina – Intorno alla mezzanotte di ieri, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina è intervenuto in via Geminiani, a seguito segnalazioni di un incendio all’interno di un garage.

Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco di Latina e, successivamente, anche quella di Aprilia, prendeva atto che una vettura era in fiamme all’interno di un garage situato nella parte sottostante di alcuni edifici di civile abitazione.

All’arrivo dei pompieri, la situazione era alquanto complicata per via del denso fumo che stava invadendo il vano scale e le abitazioni nei piani superiori.

Una squadra iniziava le operazioni di spegnimento e nel contempo altro personale, mediante l’utilizzo di autoscala e a-trid (automezzo tridimensionale) VF , provvedeva a evacuare circa 40 persone dagli appartamenti.

Tutte le persone soccorse venivano prese in consegna dal personale sanitario del 118 per i relativi accertamenti.

Al termine di tale evento risultano interdette a scopo cautelativo fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza, la scala A e la scala B, di tale edificio, per un totale di 18 appartamenti.

Per tale evento sono stati impegnati 19 Vigili del Fuoco delle sedi di Latina e Aprilia, il Funzionario ed il Capo turno Provinciale per il coordinamento. Sei gli automezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, oltre polizia di stato e ambulanze del 118.

(Il Faro online)