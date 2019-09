Ladispoli – L’amministrazione comunale di Ladispoli informa che lunedì 16 settembre, alle ore 18:00, si svolgerà la cerimonia di intitolazione del teatro Marco Vannini.

“Come annunciato alla fine dello scorso mese – afferma il sindaco Alessandro Grando – la Giunta comunale ha approvato la delibera per intitolare l’ex centro polifunzionale di via Yvon De Begnac al compianto Marco Vannini. Una decisione che abbiamo assunto solo dopo aver fatto visitare la struttura a Marina e a Valerio, i genitori di Marco, che ci hanno dato immediatamente il loro benestare”.

“Il Teatro Marco Vannini, da quest’anno, sarà dedicato esclusivamente ad attività musicali, teatrali e culturali in genere e, su richiesta specifica, sarà a disposizione di tutte le scuole di Ladispoli per attività didattiche, saggi e manifestazioni – prosegue il primo cittadino -. Sarà, come abbiamo spesso annunciato, un luogo frequentato soprattutto da giovani, come Marco, e questo è stato il motivo principale che ha fatto ricadere su questo luogo la scelta dell’intitolazione”.

“Durante la cerimonia si esibiranno il nostro concittadino Leonardo Imperi e, a seguire, l’attore Ugo De Vita nel suo ‘Oratorio per per Marco’. Ribadiamo che, con questa iniziativa, vogliamo mantenere vivo il ricordo di Marco e testimoniare l’affetto della città di Ladispoli nei confronti dei suoi cari, ai quali la nostra comunità non ha mai fatto mancare vicinanza e sostegno nella battaglia per ottenere quella giustizia e quella verità che ancora oggi tutti chiediamo a gran voce”, conclude il sindaco Grando.

(Il Faro online)