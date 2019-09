Legambiente Fondi: “Sicurezza dei pedoni a rischio, il Comune intervenga”

Fondi – A Fondi è a rischio la sicurezza dei pedoni. A denunciare la situazione è il circolo locale di Legambiente che segnala al Comune come sia diventato pericoloso, da qualche tempo, frequentare gli spazi delle aree pedonali cittadine.

“Tali spazi – scrive Legambiente nella missiva inviata al Sindaco, all’assessore alla mobilità e alla Polizia locale – sono attraversati da ciclisti di tutte le età, che a volte sfrecciano in modo frettoloso e non a passo d’uomo, e che, soprattutto a Piazza De Gasperi, si esibiscono in azioni pericolose (per loro e per gli altri) che creano panico nelle persone presenti, non solo mamme con passeggini e bimbi ma anche anziani.”

Tutto questo, evidenziano gli ambientalisti, nonostante, soprattutto a Piazza De Gasperi, l’amministrazione abbia fatto collocare dei cartelli con indicazioni precise: divieto di “uso di velocipedi; pattini e tavole o altri acceleratori di andatura; gioco con la palla; calpestare le aiuole” e passeggio con i cani ma “solo al guinzaglio.”

“Ad oggi tali divieti e indicazioni sono invece spesso disattesi. Chiediamo, quindi – concludono da Legambiente -, che vengano messe in atto tutte le misure utili ad un ritorno al vivere civile più consono negli spazi pubblici.”

(Il Faro on line)