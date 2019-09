Old Stars Ostia, Fabio Solito campione europeo nei 3000 siepi

Il Faro on line – Mentre tutta l’Italia dell’atletica leggera festeggia il giorno in cui Pietro Mennea conquistò il record mondiale sui 200 metri alle Universiadi di Città del Messico, Ostia applaude il suo campione europeo.

Neo campione europeo. Appena insignito del titolo continentale ai Campionati Europei Master di atletica leggera, in svolgimento a Jesolo. Fabio Solito con la casacca della Nazionale Italiana, atleta e già medagliato di allori nazionali e regionali con la Oso Old Stars Ostia, ha tagliato per primo il traguardo nei 3000 siepi SM50. Ci sarà un altro anniversario allora da ricordare per Fabio e i suoi compagni di squadra della società lidense di atletica. Quello di oggi. 12 settembre 2019.

Ha messo l’oro al collo in 10’43″35. In attesa delle parole di Solito, il X Municipio ha il suo nuovo campione europeo di atletica.