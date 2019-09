Pulizia strade a Ladispoli: ecco quelle interessate dal 12 al 25 settembre

Ladispoli – L’amministrazione comunale informa che prosegue la pulizia approfondita delle strade e dei marciapiedi di Ladispoli. Si invitano i cittadini a collaborare rispettando la segnaletica, che sarà apposta 48 ore prima dell’esecuzione, per permettere gli interventi. Queste le vie che da giovedì 12 settembre fino a mercoledì 25 settembre saranno interessate alla pulizia:

Giovedì 12 settembre:

– via Ancona (da v.le Italia a via Flavia)

– parcheggio di via Firenze in prossimità di via Flavia (adiacente al Vaccina)

– via Gentile

– via Cupello

Venerdì 13 settembre:

– via Odescalchi (da via Flavia a p.zza Rossellini)

– via Sironi (lato quartiere Miami)

– via Foscolo

– via Giovanni XXIII (lato sinistro da via Claudia)

Lunedì 16 settembre:

– via Odescalchi (da p.zza Rossellini al Sanguinara

– via Spoleto

– via Bixio

– via Giovanni XXIII (lato destro da via Claudia)

Mercoledì 18 settembre:

– via De Gasperi

– via D’Annunzio

– via Mazzini

Giovedì 19 settembre:

– vicolo Pienza (parcheggio lato via SMT Spinelli, da via Bari a via Taranto)

– via Colombo

– via Cavour

– via Angelini

Venerdì 20 settembre:

– via Vespucci

– via Croce

– via Battisti

Lunedì 23 settembre:

– via S. D’Acquisto

– via Toti

– via Garibaldi

– via F.lli Bandiera

Mercoledì 25 settembre:

– P.zza G. Matteotti

– via F.lli Cairoli

– via Manzoni

– P.le Nazario Sauro