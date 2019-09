Ardea, evento di chiusura del “VI Festival domus Danae”

Ardea – Si conclude stasera la Kermesse estiva del “VI Festivale domus Danae“. Sei eventi culturali, che hanno dato spazio alle opere d’arte pittorica, alla letteratura e, naturalmente, alla musica d’autore.

Il programma di questa sera, in prossimità della fine dell’estate, vuole essere anche un’opportunità per un arrivederci ad altri eventi che l’Associazione domus Danae, ha già nel cassetto per la stagione invernale.

Villa domus Danae, da cui prende il nome l’Associazione, è divenuta di diritto e con il tempo, punto di riferimento per i cittadini di Ardea e non solo, che amano la cultura in ogni sua forma artistica.

L’ingresso, come già avvenuto per tutti gli altri cinque incontri, è ad ingresso libero e gratuito. Appuntamento stasera a Villa domus Danae in Via Pratica di Mare 9 – Ardea – RM – 00040. Si inizia alle ore 19.00 e per chi vuole, dopo le attività culturali, sarà possibile fermarsi per cenare tutti insieme. In quest’ultimo caso è consigliabile contattare gli organizzatori per prenotare il proprio posto al tavolo (clicca qui per il volantino della manifestazione).

(Il Faro online)