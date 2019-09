Banda ultra larga a Pomezia, conclusi i primi lavori per la posa della fibra ottica

Pomezia – Conclusa la prima parte dei lavori avviati a luglio nelle vie centrali di Pomezia per la posa di una rete in fibra ottica per la banda ultra larga, un’infrastruttura importante che consentirà di usufruire della connessione internet ad alta velocità. Entro fine anno saranno terminati i lavori di installazione e ripristino nelle zone di Pomezia centro, lavori che poi proseguiranno nelle altre zone del territorio fino a coprire l’intera Città entro la fine del 2020.

Inizia ora il ripristino definitivo degli scavi ad opera della società Open Fiber, così come richiesto dall’Ente. I lavori di ripristino – rifacimento dell’asfalto, delle pavimentazioni su marciapiede rispettando materiali, dimensioni e disegno preesistenti e ripristino della segnaletica interessata – partiranno lunedì 16 settembre e seguiranno il calendario in allegato.

(Il Faro online)