C Silver Stelle Marine, il Presidente Belluomo annuncia le prime novità di stagione

Ostia – Caro Presidente, sono tante le news che riguardano la società.

“Da giugno ad oggi una vera e propria rivoluzione sotto tanti aspetti. Durante l’estate abbiamo già comunicato lo storico accordo con l’Alfa Omega, con cui abbiamo dato vita alla nuova realtà Talea che si occuperà del Femminile. Ma le Stelle Marine sono in gran fermento e abbiamo ancora tanto in serbo da dire. Un pezzo alla volta tutti i tasselli vanno al loro posto”.

– Quali novità ci sono per la prima squadra?

“Ad agosto è ripartita la preparazione sportiva della C Silver, che ha molte novità nell’organico.Prima di tutto la conduzione tecnica: Stefano Donato passa il testimone a Roberto Pasquinelli, allenatore storico delle Stelle Marine, che riprende la gestione tecnica della prima squadra dopo tre anni. Altri cambiamenti sostanziali sono il congedo dei giocatori Andrea Tebaldi, Daniele Ciambrone e Lenny Bogounovich che passano ad altre squadre e Luca Tebaldi, che ha lasciato l’attività agonistica.Colgo questa occasione per ringraziare tutti di cuore a nome della società: in primis Donato per gli interessanti risultati ottenuti con la squadra nei due anni di gestione; Andrea Tebaldi, Ciambrone e Bogounovich che ci hanno regalato tanti momenti emozionanti e ai quali le Stelle Marine fanno un grande in bocca al lupo per la loro futura carriera sportiva. Li seguiremo con attenzione e affetto. E soprattutto Luca Tebaldi, un giocatore di grande spessore, una delle colonne portanti della prima squadra delle Stelle Marine, al quale va il nostro abbraccio caloroso per tutto ciò che ha portato alla nostra società. Luca, comunque, è confermato nel nostro team di istruttori di Minibasket, ma ci aspettiamo di incontrarlo spesso sugli spalti del palazzetto a fare il tifo per la prima squadra”.

– Quali sono le conferme nella C Silver?

“Il roster è quasi ultimato. Ad ogni modo anche per la stagione ’19-’20 confermiamo il talento di Matteo Grande e il rientro a tempo pieno di Daniele Amantini. Confermata anche la vecchia solida guardia del capitano Walter Maiello, Marco Cristofari (anche se part-time) e di Edoardo Petrella, che hanno la grande responsabilità di guidare i nostri giovani talenti Cascio, Vacca, Bedetti, Caracci, Nannuzzi, Pasquali, Postiglione, elementi integranti del roster della prima squadra. Altre conferme under a sostegno della C Silver sono Bevilacqua, Falace, Longo e Porcacchia”.

– Nuovi innesti?

“Siamo lieti di annunciare l’entrata di Claudio Frusone, proveniente dalla Pallacanestro Veroli, l’ingresso di Claudio Di Paolo dall’HSC e il ritorno di Emiliano Troiani, che è stato fermo per una anno a causa di un infortunio. A parte qualche altro possibile aggiornamento, ora siamo focalizzati sull’esordio di Campionato il 13 ottobre 2019 all’Open Day di Anagni. Auguro a tutti buon lavoro e Daje Stelle”.

