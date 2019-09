Civitavecchia, incendio a Casaletto Rosso: elicotteri per spegnere il rogo

Civitavecchia – Mattinata di paura a Civitavecchia, dove un vasto incendio si è sviluppato in via Guastatori del Genio, zona Casaletto Rosso. Sul posto i Vigli del Fuoco, che stanno tentando di spegnere il rogo anche con l’aiuto di un elicottero. A bruciare sterpaglie e macchia mediterranea. Per domare le fiamme è in arrivo anche un altro elicottero da Ciampino.

(Il Faro online)