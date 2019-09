Fiumicino, Anselmi: “Centro per l’impiego in dirittura d’arrivo”

Fiumicino – “È già molto tempo che siamo entrati in contatto con la Regione Lazio per ripristinare il Centro per l’Impiego nel nostro territorio”. Lo dichiara l’assessore al Lavoro Anna Maria Anselmi.

“Abbiamo avviato una stretta collaborazione con l’assessore al Lavoro regionale Claudio Di Berardino – prosegue – che vorrei ringraziare per la grande disponibilità. Da quando i centri per l’impiego sono passati di nuovo sotto la completa competenza della Regione, ci siamo subito messi in moto e abbiamo avviato una serie di incontri, abbiamo preso contatti e ci stiamo impegnando costantemente su questo progetto. Siamo sulla direzione giusta. I lavori procedono instancabilmente. Siamo a buon punto. Fiumicino potrebbe avere di nuovo il suo Centro”.

“Sono davvero entusiasta – conclude Anselmi – del percorso intrapreso. Manca da anni, e per un territorio come il nostro sarebbe di vitale importanza. Per questo condivido e sostengo la raccolta firme lanciata dai Consiglieri di Maggioranza. Il mio lavoro continuerà e sono convinta che in pochi giorni porteremo a casa il risultato”.