Il Papa in estremo Oriente: a novembre viaggio apostolico in Thailandia e Giappone

Città del Vaticano – Papa Francesco dal 19 al 26 novembre 2019 sarà in viaggio apostolico in Thailandia e in Giappone.

Lo annuncia il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, che precisa: “Su invito del Governo del Regno della Thailandia e dei Vescovi del Paese, Sua Santità Papa Francesco compirà un Viaggio Apostolico nel Regno della Thailandia dal 20 al 23 novembre 2019″.

“Accogliendo l’invito del Governo e dell’Episcopato del Giappone, Sua Santità Papa Francesco compirà un Viaggio Apostolico nel Paese dal 23 al 26 novembre 2019, dove visiterà le città di Tokyo, Nagasaki ed Hiroshima“, prosegue il portavoce vaticano. Il programmo del Viaggio Apostolico, il trentaduesimo di Papa Bergoglio, sarà reso noto nelle prossime settimane.

(Il Faro online)