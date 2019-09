Judo Juniores, agli Europei Silvia Pellitteri è d’argento

Il Faro on line – È d’argento la prima giornata degli Europei juniores a Vantaa.

Argento come il colore della medaglia che è andata al collo di Silvia Pellitteri, grande protagonista nei 57 kg con quattro vittorie ottenute prima del limite sull’ucraina Netsvit, la portoghese Ezequiel, la serba Perisic e la russa Maidanik. In finale la georgiana Liparteliani, seconda l’anno scorso, si è dimostrata più forte. Almeno per ora.

“Sono delusa per la finale – ha detto Silvia Pellitteri – ma questo risultato mi rende ugualmente felice. Molto felice. La parte più difficile è stata all’inizio, anche il primo incontro, perché ero molto agitata dato che negli anni scorsi questa gara è sembrata stregata. Ma anche perché ho appena superato un periodo molto difficile in cui ho perso fiducia a causa di un brutto infortunio alla spalla. Un ringraziamento enorme lo voglio dedicare agli allenatori della nazionale, Dario Romano, Raffaele Parlati, Corrado Bongiorno, Raffaele Toniolo, Laura Di Toma ed un grande grazie a Felice Romano, che mi è stato vicino per tutto il calo-peso. Ringrazio i ragazzi della nazionale, che mi sono stati vicini in ogni momento, alla mia palestra Accademia Torino e, non ultimo, Alessandro Bruyere, il mio allenatore che mi segue in tutto e per tutto”.

Foto : Fijlkam