Maranola, tutto pronto per l’inaugurazione della mostra d’arte figurativa “Stanze d’artista”

Formia – Si inaugura sabato 14 settembre alle 20.00 la Mostra d’Arte Figurativa intitolata “Stanze d’Artista”, promossa dall’associazione culturale “Maranola Nostra” con il patrocinio del Comune di Formia e realizzata nell’ambito della manifestazioni turistiche del “Lazio delle meraviglie”.

Espongono gli artisti: Salvatore Bartolomeo, Salvatore Dell’Anno, Franco De Luca, Erika D’Elia, Gerardo De Meo, Fert Alvino, Raffaella Fusciello, Enrico Milesi, Andrea Petrillo, Raffaello Simeoni, Giovanni Simione, Normanno Soscia, Maurizio Soscia, Maria Villano.

In programma dal 14 al 22 settembre, la mostra si snoda lungo un suggestivo percorso espositivo all’interno del centro storico di Maranola, fatto di vecchie botteghe artigianali, cantine e luoghi in disuso. Stanze d’Artista ha infatti uno stretto legame con la storia e le tradizioni dei luoghi che ospitano gli interventi degli artisti invitati a realizzare opere in grado di suscitare emozioni diverse e di stratificare valori immateriali e immaginifici.

Nel perimetro della manifestazione rientrano concerti, appuntamenti letterari, proiezioni, spazi conviviali, visite didattiche e degustazioni in un legame stretto tra arte, cultura e cibo, finalizzato alla promozione dell’ambiente naturale, delle emergenze architettoniche e culturali di un piccolo borgo medioevale.

In particolare sono previsti: due concerti di musica popolare, un appuntamento letterario, una chiacchierata con l’artista ospite del 2019, due eventi di degustazione di prodotti tipici locali e delle aperture mattutine per visite didattiche con gli alunni delle scuole del territorio.

