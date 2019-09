Ostia, arrivano 55 milioni per raddoppio del Grassi: firmato Accordo di Programma

Roma – Il Presidente della Regione Lazio e Commissario ad acta per la sanità, Nicola Zingaretti ha firmato l’Accordo di Programma con il Ministero della Salute per l’utilizzo dei fondi previsti dalla Legge 232 comma 140 art. 1 relativo all’Edilizia sanitaria. Finanziamenti pari a 55.133.974 euro destinati all’ampliamento, la messa a norma e l’ammodernamento tecnologico dell’ospedale Grassi di Ostia.

“E’ il più importante investimento fatto negli ultimi 15 anni sul quadrante del litorale che servirà a migliorare l’assistenza territoriale – commenta Zingaretti – Stiamo parlando di un ospedale con un Pronto soccorso che ha un numero di accessi tra i primi dell’intera regione. E’ una promessa che abbiamo mantenuto e ora procederemo con la progettazione e la realizzazione delle opere previste“.

“Il Lazio che esce dal Commissariamento – conclude l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato – può tornare ad investire sul territorio e le opere finanziate per il Grassi rappresentano un chiaro esempio“.

Il Pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia registra tra le migliori performance per il trattamento dei codici gialli con appena 44 minuti di attesa media, risultati ottimi anche per la chirurgia: trattamento delle fratture del femore entro le 48 ore e per le angioplastiche in caso di infarto con il 75% dei casi trattati entro i 90 minuti.