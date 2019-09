Cerveteri, al via le iscrizioni ai corsi musicali

Cerveteri – A Cerveteri, come ogni anno, sono pronti a ripartire i corsi dell’Associazione Amici della Musica, realtà diretta dal Maestro Augusto Travagliati, che da un quarto di secolo avvicina e prepara alla musica ragazzi e ragazze e più in generale chiunque voglia imparare a suonare uno strumento.

Docenti qualificati e di lunga esperienza impartiranno all’interno dei locali di Case Grifoni in Piazza Santa Maria, nel cuore del Centro Storico, lezioni di pianoforte, tastiere elettroniche, violino, canto, clarinetto, saxofono, tromba, trombone, chitarra classica e moderna e batteria.

“I corsi dell’Associazione Amici della Musica – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci – sono finalizzati all’inserimento all’interno di un’eccellenza della nostra città come il Gruppo Bandistico Cerite di nuovi elementi e alla formazione di nuovi gruppi di musica, capaci di spaziare dalla leggera alla classica al jazz. Ovviamente, può iscriversi ai corsi chiunque voglia fare musica con passione e amore. I miei complimenti, come sempre, vanno al Presidente dell’Associazione Aurelio Badini, al Direttore Artistico Maestro Travagliati e al Segretario Carmelo Aiello per il grande lavoro che da anni svolgono per la cultura e la musica nella nostra città”.

Le iscrizioni aprono ufficialmente da lunedì 16 settembre. Inizio previsto dei corsi, dalla prima settimana di ottobre, ma ovviamente è possibile iscriversi durante tutto l’arco dell’anno.

Per informazioni è possibile chiamare i numeri 3805339289, 3396067067 e 0699551991.

La segreteria dell’Associazione è aperta nelle ore pomeridiane, a Case Grifoni, dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

(Il Faro online)