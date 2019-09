Cerveteri, in Piazza Risorgimento la mostra personale di Alvaro Rinaldi

Cerveteri – Nato a Cerveteri nel 1949, l’artista Alvaro Rinaldi espone nella sua città. Lo farà nei locali dell’Ex Aula Consiliare di Piazza Risorgimento da lunedì 16 a domenica 22 settembre, con una mostra personale di pittura in cui pone su tela le sue emozioni, i suoi sentimenti e la sua passione per l’arte.

Un amore, quello per la pittura e il disegno che Rinaldi coltiva in da giovane. Una volta diplomatosi al Liceo Artistico Statale, dove ha ulteriormente affinato le varie tecniche di espressione, si iscrive alla Facoltà di Architettura che frequenta con passione senza però tralasciare la ricerca e lo studio delle tecniche del disegno e del colore. Appassionato di teatro, ha realizzato bozzetti e scene sia per la prosa sia per la Lirica in Italia, Spagna e Irlanda.

Profondo conoscitore delle tradizioni locali, ne ricava spunti per la realizzazione di opere in tecniche e materiali vari, portando le sue opere, soprattutto a carattere religioso, ad essere esposta in varie chiese italiane. Altra sua grande passione è la ceramica, nella quale mescola conoscenza, creatività e manualità di squisita raffinatezza che rende la sua tecnica inconfondibile.

“La balconata di Piazza Risorgimento, nel cuore del Centro Storico della nostra città, è pronta ad ospitare l’arte e l’amore per il disegno, la pittura e la scultura di un ceretano doc come il nostro concittadino Alvaro Rinaldi – ha dichiarato il Sindaco Alessio Pascucci – questa mostra sarà occasione per visitare il nostro centro storico, ma anche per poter ammirare le opere di una persona con Cerveteri nel DNA, nato e cresciuto nella nostra città e che vuole condividere con la città il suo grande amore per l’arte e la pittura. L’ingresso alla mostra è gratuito ed è visitabile dalle ore 17:30 alle ore 22:00. Tutta la cittadinanza è invitata“.

