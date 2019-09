Compagni di sport, tre appuntamenti nel fine settimana tra Formello, Sora e Anagni

Il Faro on line – Oggi 14 settembre Formello ospita la Notte Bianca dello Sport. Si tratta della terza edizione promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco e il Coni Lazio.

Durante l’evento, che ha inizio alle 18 nei giardini comunali e nel centro storico, è possibile effettuare prove gratuite presso gli stand di tennis, nuoto, scherma, twirling, pallavolo, pallacanestro, danza, ciclismo, atletica, pugilato, calcio, golf, tiro con l’arco, ginnastica, karate e kung fu, tiro a segno, giochi tradizionali, football americano, canottaggio, scacchi (gli sport della mente a Palazzo Chigi), nonché visitare la Mostra del Museo del Calcio nella Sala Orsini di Palazzo Chigi.

Torna lo sport in piazza targato CONI e Regione anche in Ciociaria, dopo la tappa di Ceccano dello scorso mese di giugno. Tra sabato 14 e domenica 15 settembre sono infatti previsti due appuntamenti per avvicinare e conoscere, grazie alle associazioni e alle federazioni sportive, moltissime discipline. Si parte da Sora, e siamo nell’ambito della Notte bianca della Musica e dei Sapori. Qui il CONI Lazio allestirà sabato 14, a partire dalle 18, tra Via Vittorio Emanuele e Via Deci un corner di sport con scherma, tennis, calcio balilla e tiri di precisione.

Domani 15 la scena si sposta ad Anagni, dove dalle prime ore della mattina verranno allestite nella centralissima piazza Cavour una serie di postazioni con rugby; danza; fitness; roller; ciclismo; calcio a 5; spada antica; nuoto; atletica; softair; calcio balilla; tennis tavolo; tennis; nordic walking; pallacanestro; pallavolo; arti marziali; boxe; pesistica; football americano; tiro a segno. Un’occasione per tanti di fare la conoscenza con le realtà sportive del territorio della città dei papi e di altri comuni limitrofi.