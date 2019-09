De Priamo, Masi (FdI): “Su Parco Clemente Riva ancora rimpallo di responsabilità”

Ostia – “Su nostra richiesta si è tenuta un’altra Commissione Capitolina Trasparenza e Garanzia per fare chiarezza sul perché dal 2015 il Parco Clemente Riva versi in condizioni indecorose e insicure e l’Amministrazione non compia i passi dovuti per restituirlo alla cittadinanza”. Lo dichiarano in una nota congiunta il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Assemblea Capitolina Andrea De Priamo e il Consigliere del X Municipio Mariacristina Masi.

“Non ci sono progressi, continua l’imbarazzante rimpallo di responsabilità tra Comune e Municipio, che va avanti ormai da più di un anno. Nonostante quanto asserito dal Dipartimento, il Municipio nega di avere in carico il Parco, siamo quindi in un vicolo cieco e l’unica certezza purtroppo rimane la condizione di abbandono e degrado che i cittadini denunciano quotidianamente.

Il Comitato di Quartiere Ostia Nord oggi presente, i residenti e diverse associazioni del territorio spingono affinché quel tratto di pineta torni a essere un fiore all’occhiello di Ostia, continueremo a portare avanti le loro istanze fino a quando non si definisca la questione. Siamo pronti a rivolgerci a chi di competenza qualora continui questo stato di incuria, a tutela dell’incolumità pubblica”.