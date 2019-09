Europei Master, per l’Italia e per la Oso è ancora medaglia : Tiziana Cingolani bronzo in staffetta

Il Faro on line – E’ una gioia senza fine quella che tutta insieme la squadra della Oso Old Stars Ostia sta provando in questi giorni. Stanno scendendo in pista gli atleti lidensi della società sportiva del X Municipio e nell’atletica leggera internazionale stanno mietendo allori.

Dopo l’oro vinto da Fabio Solito nei 3000 siepi, ecco un’altra medaglia del sabato pomeriggio. Nelle finali in svolgimento agli Europei Master di atletica, a Jesolo, Tiziana Cingolani ha vinto il bronzo continentale nella staffetta della 4×100 femminile, nella categoria W40. La campionessa lidense ha già collezionato tantissime medaglie. Tra Campionati Italiani, Regionali e anche Mondiali. Sempre nei master.

Un’eccellenza di Ostia che a Jesolo ha vinto ancora con la casacca della Nazionale Italiana.