Fiumicino, anche la Lega Giovani aderisce al progetto “Urban Wave”

Fiumicino – “L’arte racchiude in sé tutti i colori, talvolta la politica no“. Inizia così la nota diffusa nelle scorse ore dalla Lega Giovani Fiumicino, che “accoglie entusiasta l’invito, esteso a tutti i partiti”, per il progetto di street art ribattezzato “Urban Wave”.

“Prendersi cura della nostra città è da sempre uno dei principali obiettivi da noi promossi – afferma la Lega Giovani Fiumicino -. Dovrebbe essere un dovere di ogni cittadino interessarsi al benessere anche estetico del Comune che, invece, troppo spesso viene deturpato da alcuni vandali“.

“Abbiamo già pensato ed individuato alcune zone nelle 14 località in cui si inserisce perfettamente l’utilità di questo progetto. A breve ci metteremo in contatto con gli organizzatori dell’evento Urban Wave per condividere con loro questa esperienza formativa, a prescindere dai partiti e dai colori politici“, concludono dalla Lega Giovani.

(Il Faro online)