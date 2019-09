Insieme per “Un giorno per bene”: Tutti invitati a prendersi cura dell’Italia come bene comune

“Un giorno per bene” è un’iniziativa che nasce dall’impegno di “prendersi cura del Paese” che da sempre contraddistingue le attività del Touring Club Italiano. Restituire alla comunità beni comuni bisognosi di cure e attenzioni, grazie al supporto concreto di soci del Touring Club Italiano e cittadini, è l’intento da cui prende forma questo nuovo progetto, in programma sabato 21 e domenica 22 settembre.

Luoghi d’arte, parchi, spiagge, piste ciclabili, monumenti, sentieri e percorsi pedonali – patrimonio culturale, artistico e naturalistico del nostro Paese – hanno, infatti, bisogno dell’aiuto di tutta la comunità per essere valorizzati e resi accessibili.

I riflettori sono puntati sui “beni comuni” di 26 città su tutto il territorio nazionale, ma i veri protagonisti dell’iniziativa sono i cittadini che, in veste di volontari, faranno vivere luoghi e beni che appartengono alla comunità, prendendosi cura della propria città per renderla più accogliente, fianco a fianco con i volontari del Touring Club Italiano e delle numerose organizzazioni locali partner del progetto.

A Roma il 21 e 22 settembre i volontari accoglieranno i visitatori alla Villa dei Sette Bassi dalle 10 alle 18. Domenica 22 settembre al Parco del Forte Ardeatino si terranno attività di conoscenza e rigenerazione del parco con visite guidate (alle 10.30 e alle 16), animazione e giochi per i più piccoli (dalle 10 alle 13), un incontro di approfondimento sul futuro del Parco (alle 11.30), un momento di letture ispirate al Parco e al Forte (alle 17) per chiudere con il concerto dell’“Ukulele Roma Ensemble” (alle 17.30)

“Un giorno per bene” a Roma è realizzato dal Touring Club Italiano insieme alla Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma – Parco Archeologico dell’Appia Antica, all’associazione “Archeomitato”, al Comitato di Quartiere di Grotta Perfetta e all’Associazione di Promozione sociale “Progetto Forti”. Info su touringclub.it/ungiornoperbene

Un giorno per bene si inserisce all’interno della programmazione delle Giornate Europee del Patrimonio, che per l’edizione 2019 sono ispirate al tema “Un due tre… Arte! Cultura e intrattenimento”. Visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali per riflettere sul benessere che deriva dall’esperienza culturale e sui benefici che la fruizione del patrimonio culturale può determinare in termini di divertimento, condivisione, sperimentazione ed evasione.

Info su www.beniculturali.it/GEP2019

Il Touring Club Italiano è una libera associazione senza scopo di lucro che propone ai suoi soci – destinatari e attori della missione – di essere protagonisti di un grande compito: prendersi cura dell’Italia come bene comune perché sia più conosciuta, attrattiva, competitiva e accogliente. Per questo il Touring Club Italiano contribuisce a produrre conoscenza, tutelare e valorizzare il paesaggio, il patrimonio artistico e culturale e le eccellenze economico produttive dei territori, attraverso il volontariato diffuso e una pratica turistica del viaggio etica, responsabile e sostenibile.

