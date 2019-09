Ostia, incendio tra gli sterpi: chiusa la via del Mare

Ostia Antica – Traffico al rallentatore con chiusure e deviazioni temporanee della via del Mare. Sono gli effetti di un incendio di sterpaglie esploso pico prima delle ore 17.00 nei pressi del campo di calcio “Aldobrandini”.

A prendere fuoco sono state le sterpaglie tra la via del Mare a senso unico e via dei Romagnoli. A causa del denso fumo bianco e delle minacciose lingue di fuoco ci sono stati problemi da subito per gli automobilisti.

Alle 17.07 il notiziario Luceverde Roma ha annunciato la chiusura al traffico della strada a partire dalla Rotonda di Ostia Antica. Ripercussioni sulla circolazione fortemente congestionata si registrano su tutta l’area.