Pescatori Ostia, successo per gli Open Day dedicati alla Scuola Calcio

Ostia – Proseguono, alla grande, gli “Open Day” organizzati al Lodovichetti dalla Pescatori Ostia.

Grande successo per le giornate aperte gratuitamente a tutti i ragazzi del territorio, dai 2007 ai 2014, con la struttura di Via dei Brigantini che ha fatto da cornice importante a questi pomeriggi di calcio e divertimento con i più piccoli della Scuola Calcio gialloverde e con tutti coloro che sono stati e saranno protagonisti durante l’anno.

Dopo le giornate di martedì e giovedì, nei quali più di 70 piccoli, insieme ai propri genitori, hanno riempito con la loro voglia di calcio e di divertimento, l’impianto sportivo gialloverde. I genitori in tribuna ad osservare i propri piccoli mentre si divertivano con i giochini organizzati dai tecnici, prima della partitella finale. E naturalmente si continua anche in questo weekend, prima del grande inizio della Scuola Calcio, fissato per lunedì 16 settembre.

Calcio e divertimento, questo binomio è possibile a Ostia, alla Pescatori, con lo staff qualificato di istruttori gialloverdi e la supervisione della Viterbese Castrense, società affiliata a quella del Borghetto.

(Uff. Stampa Pescatori)

(Il Faro on line)