Trastevere, nella Scuola Calcio Elite il nuovo responsabile è Ettore Placidi

La società del Trastevere è lieta di comunicare che il nuovo responsabile della Scuola Calcio Elite è il sig. Ettore Placidi.

Nell’ultima stagione ha vestito i panni di responsabile organizzativo e della Scuola Calcio nella società Eretum Monterotondo.

Queste le parole del nuovo dirigente trasteverino:

“Arrivo in una società molto ben strutturata, all’avanguardia, e che vanta una grandissima organizzazione sotto tutti i punti di vista. Già questo mi è bastato per accettare la chiamata del Trastevere, e per mettermi subito al servizio di questo storico sodalizio, che proprio in questo periodo compirà 110 anni di attività sportiva. La Scuola Calcio è sicuramente già avviata e gode di ottima salute, visto che il Trastevere da anni oramai investe molto sul Settore Giovanile, e sulla Scuola Calcio stessa. Da parte mia cercherò di dare un contributo legato soprattutto alle mie idee e alla mia esperienza maturata in tanti anni di calcio, in cui mi sono cimentato anche come allenatore e come direttore sportivo. Stiamo lavorando sodo, in questi primi giorni di apertura, insieme a tutti i collaboratori che ringrazio vivamente, poiché hanno mostrato fin da subito grande disponibilità. Sono certo che tutti insieme raggiungeremo l’obiettivo, ovvero far crescere questi bambini, e contestualmente farli divertire nel rispetto delle regole e degli avversari”.