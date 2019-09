A Ladispoli la mostra sui “Miracoli Eucaristici” ideata da Carlo Acutis

Ladispoli – Dal 15 al 29 settembre Ladispoli ospiterà la mostra internazionale sui “Miracoli Eucaristici”, un’esposizione di pannelli con foto e descrizioni storiche di alcuni tra i 136 miracoli riconosciuti dalla Chiesa e verificatisi nel corso dei secoli.

Ideatore di questa mostra, che in questi anni ha attraversato i cinque continenti, fu il giovane Carlo Acutis, morto a soli 15 anni nel 2006 per una leucemia fulminante, che Papa Francesco nel 2018 ha dichiarato venerabile e di cui è in corso la causa di beatificazione.

L’esposizione, offerta dalla casa editrice Shalom, si terrà nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù (in Via Dei Fiordalisi, 14) a Ladispoli e sarà aperta tutti i giorni dalle 16:30 alle 18:30. Ogni pannello presenta un miracolo eucaristico, con immagini e ricerche realizzate dal giovane Carlo, che nei suoi anni di vita aveva coinvolto i genitori per farsi portare in tutti i luoghi dove erano avvenuti i miracoli.

“Siamo felici che la mostra di Carlo Acutis sia il primo degli eventi organizzati in vista del XX anniversario della costruzione della nostra chiesa – commenta il parroco don Gianni Righetti -. Nei miracoli eucaristici quello che emerge è sempre il cuore di Gesù ed è bello che questo possa avere eco nella nostra parrocchia attraverso il genio di questo ragazzo, che aveva messo al centro della propria vita il Sacramento dell’Eucaristia”.

Venerdì 27 settembre, alle ore 19:45, nella Sala polivalente della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, appuntamento da non perdere con il postulatore della causa di beatificazione di Carlo Acutis, Nicola Gori, giornalista presso L’Osservatore Romano e autore del libro “Un genio dell’informatica in cielo. Biografia di Carlo Acutis” (Libreria Editrice Vaticana).

