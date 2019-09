Di nuovo agibile il Palazzetto dello Sport di Santa Marinella

Santa Marinella – “Il Palazzetto dello Sport è stato costruito alla fine degli anni ’90 e dal 2006 risulta purtroppo inagibile (anno di scadenza del Certificato Prevenzione Incendi) per la non conformità alle disposizioni in materia di sicurezza antincendio” – afferma in una nota l’Amministrazione comunale si Santa Marinella.

“Chi amministra un comune in dichiarato dissesto finanziario sa quanto sia difficile creare nuove strutture e provvedere alla manutenzione ordinaria delle stesse.

L’Amministrazione Tidei, non solo ha reperito i fondi necessari per eliminare tutte le prescrizioni che hanno portato alla obbligatoria chiusura della struttura ma è stata in grado, in pochi mesi di adeguare il Palazzetto dello sport alla vigente normativa antincendio”.

“Santa Marinella – afferma il primo cittadino Tidei – può, pertanto, usufruire del Palazzetto dello Sport con le sue potenzialità polifunzionali di campo di pallavolo, campo di basket, campo calcio A5, Badminton e per lo svolgimento di manifestazioni sportivo/culturali quali gare di ginnastica artistica, gare di ballo, Karate e quant’altro.

La struttura, con il rinnovato adeguamento antincendio, ha una capacità di affollamento massimo pari a 937 persone, compresi spettatori, atleti e personale di servizio. Il numero di posti a sedere è pari a 848 e sono inoltre presenti le postazioni per portatori di handicap.

Un primo e sostanziale passo, di un lungo cammino, per la restituzione alla comunità di Santa Marinella del Palazzetto dello Sport, sicuro, agibile e di completa fruizione.”