La Strega Spiaggiata, il nuovo thriller di Niky Marcelli

Sarà la libreria Mondadori di via Piave il teatro della presentazione romana de La Strega Spiaggiata, il nuovo avvincente thriller di Niky Marcelli edito per i tipi di Santelli Editore.

Accantonata per un attimo la saga de La Contessa Rossa, di cui sta comunque scrivendo il terzo capitolo, Niky Marcelli, uno tra gli scrittori d’avventura più interessanti del panorama letterario, torna ad indossare nuovamente i panni del “giallista” (il suo precedente thriller L’Ultimo Swing, del 2013, aveva “bruciato” quattro edizioni nei primi quattro mesi) e ci regala un nuovo interessante personaggio: la detective Anna Bonoli, detta la Lince, ex ispettore di polizia con uno stile di vita un po’ borderline e una certa inclinazione verso il gin.

Il romanzo, ambientato in una Cesenatico invernale, gelida e piovosa, prende le mosse dal ritrovamento sulla spiaggia, la mattina dopo Halloween, del cadavere di una giovane vestita da strega. Si tratta di una liceale, Martina Magnani e per il

piemme non ci sono dubbi: ad ucciderla è stato un senzatetto senegalese sorpreso a dormire a poca distanza dalla vittima, con accanto la sua borsetta. Il movente è palese: omicidio a scopo di rapina dopo un probabile tentativo di violenza.

Ma per la Lince i conti non tornano.

Nonostante il magistrato le vieti espressamente di interessarsi al caso, decide di investigare in parallelo con gli ex colleghi, scoprendo che Martina non era affatto una sprovveduta liceale e la sua morte nasconde in realtà molte ombre.

L’appuntamento con il primo caso della Lince è per giovedì prossimo, 19 settembre, alle ore 18.00

L’incontro con l’autore e il suo nuovo personaggio sarà coordinato dalla giornalista Roberta Beta, mentre brani dal romanzo saranno interpretati dal carismatico Vincenzo Bocciarelli, in procinto di tornare su un set internazionale con John Savage.

A festeggiare la “nascita” della Lince ci sarà anche il grande chef Stefano Crialesi con le sue fantastiche torte di mele.