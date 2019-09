Ladispoli, pubblicato il bando 2019 per il Servizio Civile Universale

Ladispoli – Il 4 settembre 2019 il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha emanato il Bando 2019 per la selezione di volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale in Italia e all’estero.

Per il progetto “ACCOGLIERE: VOCE DEL VERBO AMARE” la Caritas Diocesana di Porto-Santa Rufina mette a disposizione 4 posti presso il Centro Santi Mario, Marta e figli di Ladispoli, riservati a giovani cittadini italiani, comunitari o non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, di età compresa tra i 18 e i 28 anni (28 anni e 364 giorni al momento di presentazione della domanda). I volontari verranno coinvolti nella gestione dei servizi del Centro ed in particolare nelle attività di accoglienza ed ascolto, di organizzazione, raccolta e inserimento dati, di animazione territoriale, di comunicazione, di progettazione e rendicontazione e nei servizi di supporto all’inserimento lavorativo.

Il Servizio Civile in Caritas è un’esperienza di formazione e crescita personale della durata di un anno che presenta, come elementi qualificanti, il servizio a vantaggio dei poveri che vivono sul territorio, la formazione come occasione di sviluppo umano, la sensibilizzazione come mezzo per diffondere la cultura della solidarietà. Consente inoltre di acquisire competenze trasversali e competenze specifiche spendibili sul mercato del lavoro.

La data di scadenza per la presentazione delle domande è il 10 ottobre alle ore 14.

I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente online, attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone (clicca qui).

Tutte le informazioni sul bando sono disponibili sui siti www.diocesiportosantarufina.it, www.caritasitaliana.it, www.serviziocivile.gov.it o sulla pagina Facebook CaritasPortoSantaRufina.

Per chiarimenti, approfondimenti e supporto nella presentazione della domanda è possibile chiamare i numeri 06.99.46.428, 320.83.14.898 o recarsi di persona presso il “Centro Santi Mario, Marta e figli di Ladispoli, in via Enrico Fermi, 10 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 o il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00.

Lunedì 16 settembre, giovedì 26 settembre e mercoledì 02 ottobre alle ore 10.00 presso il Centro di Ladispoli sono, inoltre, fissati 3 incontri di orientamento per i candidati interessati, per i quali è gradita una prenotazione telefonica.

(Il Faro online)