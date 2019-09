Latina Scalo, cambia il Comando del 207° Gruppo Volo

Latina – Giovedì 12 settembre, presso l’Aeroporto Militare “E. Comani” di Latina Scalo, si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne al Comando del 207° Gruppo Volo tra il Maggiore Antonio C., Comandante di Gruppo uscente e il Maggiore Giovanni Maria P., Comandante subentrante.

L’evento, svoltosi alla presenza del Comandante la 4ª Brigata Telecomunicazione e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo di Borgo Piave, Gen. Brig. Vincenzo Falzarano, è stato presieduto dal Colonnello Francesco Maresca, Comandante il 70° Stormo “G. C. Graziani” e ha visto la sentita partecipazione delle rappresentanze del personale in forza al Reparto, del personale tutto del Gruppo di Volo e di diversi ex del 207° a dimostrazione del legame ancora fortemente sentito.

Schierati nei ranghi, anche gli allievi della 1^ Classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica, alcuni allievi stranieri del corso Zodiaco V, i frequentatori della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto attualmente in addestramento presso la Scuola di Volo Pontina.

La cerimonia ha avuto inizio con il tradizionale “Cambio comando in volo” tra i Comandanti di Gruppo, ed è proseguita successivamente sul piazzale bandiere del 207° Gruppo Volo.

Nel proprio discorso di commiato, il Maggiore Antonio C. ha voluto ringraziare il personale tutto del 70° Stormo per il continuo e collaborativo supporto. Rivolgendosi alle donne e agli uomini del 207° Gruppo Volo ha espresso la propria riconoscenza “per il lavoro sempre svolto con grande serenità e allegria, senza che ciò precludesse mai la possibilità di raggiungere traguardi considerati da molti come ambiziosi…. Quello passato è stato l’anno nel quale abbiamo affrontato il maggior numero di frequentatori degli ultimi 5 anni e non abbiamo mancato un singolo target2 ed ha esortato, infine i frequentatori a “impegnarsi, dare sempre il massimo, non smettere mai di sognare… perché i sogni possono diventare realtà”.

La consegna dello stendardo nelle mani del Maggior Giovanni Maria P., da parte del Comandante uscente, ha rappresentato il momento più significativo della cerimonia, sancendo, attraverso tale simbolico atto, l’insediamento del nuovo Comandante di Gruppo.

Nell’assumere il nuovo incarico, il Maggiore Giovanni Maria P. ha espresso il proprio ringraziamento per la fiducia accordata ed ha voluto rivolgere un sentito pensiero al personale tutto dell’Ufficio Operazioni “cuore pulsante di tutto lo Stormo, che nell’ultimo anno ho avuto l’onore di comandare…. continuate a lavorare come avete sempre fatto, mantenendo sempre elevati i vostri livelli di standard”.

A conclusione della cerimonia, il Colonnello Maresca, nel corso del suo breve indirizzo di saluto, ha ringraziato il Comandante uscente per il lavoro svolto ed i traguardi raggiunti e si è detto certo che si continueranno a profondere, sotto la nuova guida, gli stessi risultati e la stessa passione per la buona riuscita della missione istituzionale del 207° Gruppo Volo e del 70° Stormo.

(Il Faro online)