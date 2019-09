Ostia, si ripara il ponte sul Canale: code di due km. Uno strazio lungo un mese

Ostia – E’ partito il cantiere per il consolidamento del ponte sul Canale dei Pescatori e sul lungomare nelle ore di punta si formano code lunghe fino alla Rotonda. Uno strazio destinato a durare per un mese.

Week end infernale quello appena trascorso per gli automobilisti che hanno dovuto raggiungere Ostia Ponente tramite il lungomare. Per effetto dell’apertura del cantiere dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul Canale dei Pescatori si è ristretta la carreggiata lato città ed il transito è consentito su una sola corsia. E l’effetto è stato la formazione di lunghe code, soprattutto negli orari di rientro in città.

Sabato e domenica sono trascorsi con ingorghi sui quali gli stessi vigili urbani, disposti sul posto a cercare di disciplinare il traffico, ben poco hanno potuto. Soprattutto nell’orario serale, la coda di auto incolonnate ha raggiunto lo stabilimento Kursaal, ovvero la Rotonda Colombo.

Gli automobilisti sono stati presi alla sprovvista da quello che, seppure a scoppio ritardato, è l’effetto Morandi a Ostia. A causa del crollo del ponte autostradale di Genova avvenuto il 14 agosto dello scorso anno, infatti, anche l’amministrazione capitolina ha passato in rassegna viadotti e cavalcavia cittadini, scoprendo le pessime condizioni del ponte del lungomare che supera il Canale dei Pescatori. Un anno fa la via d’acqua venne chiusa per un mese per evitare possibili crolli sulle barche di diportisti e pescatori.

Lo strazio per gli automobilisti è destinato a protrarsi almeno un mese, secondo quanto indicato dalla determina dirigenziale firmata dal comandante dei vigili urbani gruppo Roma X Mare, Emanuele Stangoni. Fino al 22 settembre (ma probabilmente anche oltre per l’inizio ritardato dei lavori rispetto al programma) sarà vietato il transito sulla corsia lenta e sul marciapiedi su Lungomare Duilio,carreggiata con senso di marcia da P. le Mediterraneo a P.zza Sirio, nel tratto compreso fra Via della Fusoliera e Via dei Pescatori. Dal 23 settembre al 13 ottobre (ma potrebbero slittare di una settimana le date) restringimento della carreggiata su Lungomare Duilio, su entrambe le corsie veloci di entrambe le carreggiate, tratto compreso tra Via della Fusoliera e Via dei Pescatori. Infine dal 14 ottobre al 31 di ottobre Lungomare Duilio carreggiata con senso di marcia direzione Piazzale Colombo, tratto compreso tra Via dei Pescatori e Via della Fusoliera,chiusura ad auto e pedoni della corsia lenta e del marciapiede.