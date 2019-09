Ponza, cambio al comando della Guardia Costiera isolana

Ponza -Il 13 settembre 2019 si è svolta, presso la testata del Molo Musco del porto di Ponza, la cerimonia del passaggio di consegne fra il Comandante uscente dell’Ufficio circondariale marittimo di Ponza, Tenente di Vascello Rosa D’Arienzo e il nuovo Comandante, Tenente di Vascello Diego Baglivo.

La cerimonia è stata presieduta dal Capo del Compartimento marittimo di Gaeta, Capitano di Fregata Federico Giorgi, alla presenza dal Comandante in II della Direzione marittima del Lazio, Capitano di Vascello Salvatore Minervino, in rappresentanza del Direttore marittimo del Lazio, Capitano di Vascello Vincenzo Leone.

All’evento, sempre significativo per un Comando territoriale, hanno partecipato il sindaco del Comune di Ponza, Francesco Ferraiuolo, il presidente della Comunità arcipelago delle Isole pontine, Gennaro Di Fazio, nonché gli altri rappresentati delle autorità civili, militari e religiose locali.

Il Tenente di Vascello Rosa D’Arienzo, dopo aver frequentato il Corso Normale presso l’Accademia Navale di Livorno dal 2004 al 2009, si è laureata in Scienze del governo e dell’amministrazione del mare. Successivamente, ha prestato servizio nelle sedi delle Capitanerie di porto di Termoli, Taranto, nonché presso l’Accademia Navale di Livorno con l’incarico di formatrice degli allievi Prima Classe Ruoli Normali. Il 2 settembre 2018 è giunta sull’Isola di Ponza per assumere il Comando del Circondario marittimo, che lascia oggi dopo un anno intenso e proficuo di lavoro. Dal 16 settembre 2019 sarà impiegata a Roma presso la Direzione generale per il personale Militare nella sezione Avanzamento Ufficiali Marina Militare ed Aeronautica Militare.

Il nuovo Comandante, Tenente di Vascello Diego Baglivo, originario di Livorno, ha conseguito la laurea in Biologia presso l’Università degli studi di Trieste nell’anno 2009 e ha quindi frequentato il Corso Nomina Diretta presso l’Accademia Navale. Negli anni seguenti, ha prestato servizio nella sede della Capitaneria di porto di Livorno, occupandosi principalmente di Demanio, Ambiente e contenzioso. Da ultimo ha ricoperto l’incarico di Capo Sezione Diporto e Patenti Nautiche.

Al termine della cerimonia militare, il sindaco di Ponza, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, ha inteso ringraziare il Comandante D’Arienzo e il suo equipaggio per il prezioso servizio svolto a favore degli utenti del mare e della collettività’ ponzese, in una realtà fragile e complessa ma meritevole delle attenzioni di tutte le Istituzioni per la tutela delle bellezze naturalistiche, storiche ed archeologiche che la contraddistinguono da sempre. Al nuovo Comandante Baglivo, il Sindaco ha invece rivolto i migliori auspici di Buon Vento per il nuovo prestigioso incarico che lo attende.”

(Il Faro on line)