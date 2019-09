“Scuole Sicure 2019-2020”, 50mila euro per il progetto del Comune di Latina

Latina – Il Comune di Latina riceverà 48.900 euro dal Ministero dell’Interno per la realizzazione del progetto “Scuole Sicure” finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici con riferimento all’anno scolastico 2019/2020.

La Giunta ha approvato (con delibera n. 251/2019 consultabile sull’Albo Pretorio online del Comune) lo schema di Protocollo d’intesa che verrà sottoscritto dal Sindaco con la Prefettura di Latina e attraverso il quale verrà data attuazione al progetto.

L’importo finanziato dal Ministero verrà utilizzato per l’acquisto di un’auto civetta per la Polizia Locale, di un lettore rapido per la rilevazione delle droghe e di un kit pronto all’uso sempre per la rilevazione delle droghe per un totale di 26.770 euro.

I restanti 22mila euro copriranno i 144 turni di lavoro che gli agenti della Polizia Locale andranno a svolgere (4 a settimana per 36 settimane) presidiando gli istituti superiori della città negli orari di uscita degli alunni e la zona della stazione delle autolinee ritenuta particolarmente delicata per quanto riguarda il fenomeno dello spaccio.

Il Comune si impegna inoltre a produrre una relazione finale sugli esiti dell’iniziativa e specifici report mensili sull’azione svolta a partire dal mese di ottobre fino al termine dell’attività scolastica.

“Lo spaccio di stupefacenti tra i giovanissimi è una piaga che l’Amministrazione intende combattere con ogni strumento in grado di potenziare mezzi e risorse – osserva il Vice Sindaco e Assessore alla Legalità e Sicurezza, Maria Paola Briganti -. Con questo progetto confermiamo inoltre il nostro totale impegno in favore di una sinergia tra tutti gli attori della società civile e le istituzioni nell’affrontare questa sfida“.

(Il Faro online)