In estate, sulla via Flacca, sul litorale di Fondi c’è un semaforo che crea lunghe e sofferenti file per tutti.Voglio segnalare la forte esigenza di una rotonda.

Qualche anno fa, è finalmente arrivata la rotonda stradale al “Casotto rosso” di Fondi e ora il traffico scorre, senza code, ma sulla Flacca è un tormento.

Carla