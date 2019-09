Valiani a confronto con la comunità di Borgo Grappa

Latina – Il coordinatore comunale della Lega Latina Armando Valiani ha incontrato la comunità di Borgo Grappa per fare una ricognizione dei problemi del territorio e studiare insieme la ricetta giusta atta a risolverli.

In primo piano, in particolare, c’è stata la discussione in merito al porto canale di Rio Martino, fondamentale per l’economia non solo del borgo ma dell’intero territorio del capoluogo pontino.

L’estate appena trascorsa ha messo in evidenza le difficoltà riscontrate dai diportisti per accedere e uscire dall’unico approdo al mare esistente dopo la chiusura del Mascarello. Infrastrutture fragili come la darsena che più volte si è staccata dalla sponda, il tutto facendo insabbiare spesso le barche. Una situazione che va immediatamente risolta agendo con grande concretezza perché a beneficiarne sarebbe l’intera economia.

Far ripartire la nautica da diporto e tutti i settori connessi, dalla pesca alle attività sportive, cadute nell’oblio: “Il porto di Rio Martino – spiega Valiani – è ad oggi a rischio chiusura perché, come avvertito dalla Capitaneria di Porto di Terracina, mancano le profondità minime del fondale per garantire la sicurezza della navigazione. Sarebbe un danno immenso per Borgo Grappa.

Chiediamo a chi di dovere di intervenire immediatamente con fatti concreti e non solo a parole come sempre più spesso accade. La campagna elettorale è finita da tempo e l’amministrazione dovrebbe essersene già accorta ma così non sembra”. All’incontro, assieme a Valiani, erano presenti anche il Coordinatore Provinciale Lega Giovani Marco Maestri e Alessandro Palmigiani Coordinatore Lega Giovani Latina.