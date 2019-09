Differenziata porta a porta a Montalto, Corniglia (M5S): “Ancora una falsa partenza”

Montalto di Castro – “Appaltato a fine marzo, il servizio ha preso il via col nuovo gestore dal primo giugno, generando non poche difficoltà con la concomitanza della stagione estiva. Finita l’estate, fatte le riunioni, distribuito il materiale (non a tutti) adesso c’è incertezza sulla data di inizio definitivo del servizio“.

E’ quanto dichiara Corniglia Francesco, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, che aggiunge: “Abbiamo scaricato l’app Junker, appositamente predisposta, selezionato il nostro Comune e scelto Zona 1 (non sono comprese zona case Enel Montalto e Pescia e centro storico Montalto). Dal calendario di raccolta la partenza è il primo ottobre, cosi come per le altre Zone (in totale cinque)”.

“Ma dalla maggioranza arriva la notizia che nella sola zona 1 il servizio parte da oggi 16 settembre. Forse è meglio telefonare al Numero Verde 800974723 e ricevere notizie direttamente alla fonte? La speranza è che l’amministrazione garantisca un servizio raccolta rifiuti che faccia finalmente alzare la percentuale di raccolta differenziata inchiodata intorno al 35% da anni e che soprattutto costi meno ai cittadini”, prosegue.

“Un servizio che è stato gestito in regime di proroga dal 2012 e sottoposto ad indagini dell’autorità giudiziaria con avvisi di garanzia recapitati al sindaco ed all’assessore ai lavori pubblici oltre a quattro responsabili di servizio del nostro Comune”, conclude il consigliere.

(Il Faro online)