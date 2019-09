Domeniche ecologiche, a Formia numeri positivi anche nell’ottavo appuntamento

Formia – Il piazzale del Mercato Nuovo, in via Olivastro Spaventola, ha ospitato l’ottavo appuntamento delle “Domeniche Ecologiche”. Una giornata a difesa dell’ambiente, che anche questa volta, così come nelle precedenti occasioni, ha espresso numeri positivi di partecipazione da parte della cittadinanza che si è recata nell’area allestita.

Nelle quattro ore a disposizione, sono stati consegnati sacchetti a 1.226 utenze. Inoltre sono stati depositati 310 litri di olio alimentare esausto insieme a 70 metri cubi di materiale ingombrante, 15 quintali di ferro e 10 metri cubi di RAEE (piccoli e grandi elettrodomestici, telefoni cellulari, tablet, Tv, monitor e computer).

Si è rivelata preziosa come di consueto l’assistenza degli operatori della “Formia Rifiuti Zero” e dei volontari del Ver sud Pontino Formia Protezione Civile che con il supporto dei volontari delle associazioni Fare Verde e Mamurra si sono messi a completa disposizione fornendo informazioni utili sulla raccolta differenziata.

Le Domeniche Ecologiche”, che ritorneranno nel mese di ottobre, confermano la stretta sinergia e la piena collaborazione tra azienda, istituzioni, mondo dell’associazionismo e cittadinanza per migliorare Formia e renderla una città sempre più attenta e accogliente nel pieno rispetto dell’ambiente.

(Il Faro on line)