Fiumicino, a Carla Benelli il premio per la salvaguardia del patrimonio culturale

Fiumicino – “Una bellissima notizia per il territorio: la nostra concittadina e nota storica dell’arte Carla Benelli sarà insignita a Napoli del Premio Internazionale “Person of the Year” per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale, edizione 2019″, dichiara il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca.

“A conferirle il premio – prosegue – sarà l’Osservatorio Internazionale Archeomafie ed il Centro per gli Studi Criminologici con la seguente motivazione: Per il suo impegno in prima linea nella salvaguardia e nella valorizzazione del Patrimonio Culturale in aree a rischio, e la sua costante opera di formazione e sensibilizzazione per costruire legami virtuosi tra comunità locali e Patrimonio Culturale”.

“Carla Benelli – aggiunge il vicesindaco – è infatti da sempre impegnata nella salvaguardia del Patrimonio Culturale in contesti a rischio, in particolare in Israele, Giordania, Siria e Palestina. A lei desidero porgere le congratulazioni a nome di tutta l’Amministrazione comunale“.

(Il Faro online)